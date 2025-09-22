Ballon d’Or: Donnarumma als bester Torwart ausgezeichnet

Gianluigi Donnarumma wird für seine Leistungen in der vergangenen Saison gewürdigt. Bei der Ballon d’Or-Verleihung wurde der 26-Jährige als bester Torwart ausgezeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Italiener, mittlerweile in Diensten von Manchester City, gewann mit Paris St. Germain in der vergangenen Spielzeit das Triple. Mit seinen starken Paraden hatte er großen Anteil am Erfolg des Hauptstadtklubs.