Menü Suche
Kommentar 4
Ligue 1

Ballon d’Or: Donnarumma als bester Torwart ausgezeichnet

von Luca Hansen
Gianluigi Donnarumma sagt hallo @Maxppp

Gianluigi Donnarumma wird für seine Leistungen in der vergangenen Saison gewürdigt. Bei der Ballon d’Or-Verleihung wurde der 26-Jährige als bester Torwart ausgezeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter
Ballon d'Or
GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021!

#TrophéeYachine #ballondor
Bei X ansehen

Der Italiener, mittlerweile in Diensten von Manchester City, gewann mit Paris St. Germain in der vergangenen Spielzeit das Triple. Mit seinen starken Paraden hatte er großen Anteil am Erfolg des Hauptstadtklubs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
UEFA Champions League
PSG
ManCity
Gianluigi Donnarumma

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
UEFA Champions League UEFA Champions League
PSG Logo Paris Saint-Germain
ManCity Logo Manchester City FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert