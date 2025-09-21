Doppelpack: Fati endlich wieder auf dem Vormarsch

Nicht wenige Fans des FC Barcelona sahen in Ansu Fati (22) einst den neuen Lionel Messi (38). Doch schnell wurde klar: Potenzial bedeutet nicht zwangsläufig auch Leistung. Zu selten erfüllte Fati die immensen Erwartungen, es folgte eine Leihe zu Brighton & Hove Albion, bei der der Dribbler allerdings ebenfalls sehr glücklos agierte.

Bei der AS Monaco, die sich für den Anschluss an das Leihgeschäft eine Kaufoption über elf Millionen Euro gesichert hat, soll nun alles anders werden. Und es scheint ganz so, als würde Fati erstmals seit gefühlten Jahren wieder den Spaß am Fußballspiel für sich entdecken.

Die pure Lust

Das war beim heutigen 5:2 gegen den FC Metz deutlich zu spüren. Nach 45 Minuten kam Fati für Paris Brunner (19) ins Spiel, wenig später zappelte der Ball schon ein erstes Mal im Netz. In der 83. Minute legte Fati dann noch ein zweites Tor nach. „Er kam mit Charakter aufs Feld. Er war aktiv, lebendig und effizient. Man spürt zwar, dass er körperlich noch nicht reif für 90 Minuten ist, aber er ist gut drauf“, sagt Aurélien Macedo von der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato.

Drei Treffer hat Fati nun in seinen ersten beiden Teilzeitauftritten für die ASM beigesteuert. Wenn der Rechtsfuß jetzt noch seine volle Fitness erlangt, winkt eine starke Saison. Das wäre dem einstigen Wunderknaben nach drei Seuchenjahren nur zu wünschen.