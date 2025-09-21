Premier League
Arsenal: Saka hat’s geschafft
Bukayo Saka steht nach längerer Oberschenkelverletzung vor dem Comeback. Für das Heimspiel am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) gegen Manchester City wurde der Außenstürmer erstmals wieder in den Kader berufen.
Verletzt hatte sich Saka Ende August beim 5:0 gegen Leeds United, sodass aus der aktuellen Spielzeit erst zwei Pflichtspieleinsätze (ein Treffer) zu Buche stehen.
