Arsenal: Saka hat’s geschafft

Bukayo Saka steht nach längerer Oberschenkelverletzung vor dem Comeback. Für das Heimspiel am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) gegen Manchester City wurde der Außenstürmer erstmals wieder in den Kader berufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verletzt hatte sich Saka Ende August beim 5:0 gegen Leeds United, sodass aus der aktuellen Spielzeit erst zwei Pflichtspieleinsätze (ein Treffer) zu Buche stehen.