Menü Suche
Kommentar
Premier League

Arsenal: Saka hat’s geschafft

von Tobias Feldhoff
Bukayo Saka bei der Ballverarbeitung @Maxppp

Bukayo Saka steht nach längerer Oberschenkelverletzung vor dem Comeback. Für das Heimspiel am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) gegen Manchester City wurde der Außenstürmer erstmals wieder in den Kader berufen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Arsenal
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🔙 Saliba returns
©️ Gabriel skippers the side
🪄 Trossard on the wing

Let's bring the fight, Gunners 👊
Bei X ansehen

Verletzt hatte sich Saka Ende August beim 5:0 gegen Leeds United, sodass aus der aktuellen Spielzeit erst zwei Pflichtspieleinsätze (ein Treffer) zu Buche stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Bukayo Saka

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Bukayo Saka Bukayo Saka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert