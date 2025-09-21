Menü Suche
Kommentar 81
BVB: Schlotterbeck direkt in der Startelf

von Tobias Feldhoff
1 min.
Nico Schlotterbeck strahlt bis über beide Ohren @Maxppp

Niko Kovac vertraut beim heutigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (19:30 Uhr) auf Rückkehrer Nico Schlotterbeck. Der 25-Jährige, der aufgrund eines Meniskusrisses vier Monate fehlte, wird voraussichtlich den mittleren Part einer Dreierkette geben. Flankiert wird er von Waldemar Anton (29) und Ramy Bensebaini (30).

Borussia Dortmund
🥁 SCHLOTTI IS BAAAACK 🥁

#BVBWOB
In der laufenden Spielzeit hat Schlotterbeck noch keine Partie bestritten. Sein bislang letztes Pflichtspiel datiert von Ende März. Für ihn beordert Kovac den wechselhaften Yan Couto (23) auf die Bank, Julian Ryerson (27) rückt auf die Rechtsverteidiger-Position.

Alle Kommentare anzeigen (81)
