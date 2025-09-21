Bundesliga
BVB: Schlotterbeck direkt in der Startelf
@Maxppp
Niko Kovac vertraut beim heutigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (19:30 Uhr) auf Rückkehrer Nico Schlotterbeck. Der 25-Jährige, der aufgrund eines Meniskusrisses vier Monate fehlte, wird voraussichtlich den mittleren Part einer Dreierkette geben. Flankiert wird er von Waldemar Anton (29) und Ramy Bensebaini (30).
In der laufenden Spielzeit hat Schlotterbeck noch keine Partie bestritten. Sein bislang letztes Pflichtspiel datiert von Ende März. Für ihn beordert Kovac den wechselhaften Yan Couto (23) auf die Bank, Julian Ryerson (27) rückt auf die Rechtsverteidiger-Position.
