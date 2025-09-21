Gladbacher Neustart: Polanski würfelt kräftig durch

Vier neue Namen tauchen in Eugen Polanskis erster Startaufstellung auf. Beim heutigen Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (17:30 Uhr) setzt der 39-Jährige auf Jens Castrop (22), Kevin Stöger (32) Yannick Engelhardt (24) und Joe Scally (22), die beim indiskutablen 0:4 noch draußen gesessen respektive gefehlt hatten.

Damit reagiert Polanski zum einen auf die Verletzungen von Robin Hack (27) und Franck Honorat (29) und gönnt dem gegen Werder äußerst schwachen Philipp Sander (27) sowie Neuzugang Giovanni Reyna (22) eine Bedenkpause.

Durchaus möglich, dass Polanski in Ermangelung an Außenstürmern auch das System umstellen wird. Kevin Diks (28), der gegen die Bremer noch den rechten Part einer Viererkette gegeben hatte, könnte nach innen rücken und eine mögliche Dreierreihe vervollständigen. Dafür würde Scally den Schienenspieler mimen. So würde Polanski auch die Aufstellung der Leverkusener spiegeln, die voraussichtlich ebenfalls mit einer Dreier- respektive Fünferkette beginnen werden.