Pulisic vor neuer Unterschrift?

Der AC Mailand möchte Außenstürmer Christian Pulisic für seine starken Leistungen belohnen und seinen Vertrag vorzeitig verlängern. Laut ‚Calciomercato.com‘ winken dem 27-Jährigen ein neues Arbeitspapier bis 2029 sowie eine Gehaltserhöhung von vier auf fünf Millionen Euro netto pro Jahr. Der Ex-Dortmunder verfügt in der Modestadt noch über einen Kontrakt bis 2027 mit der Option auf eine einjährige Verlängerung bis 2028.

Pulisic kam im Sommer 2023 für 22 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Milan, wo er zum Führungsspieler und Publikumsliebling gereift ist. Mit drei Toren führt er derzeit gemeinsam mit Marcus Thuram (28/Inter Mailand) die Torschützenliste der Serie A an. Nach einem schwachen achten Tabellenplatz in der Vorsaison soll Pulisic zunächst um Zeit gebeten haben, um die neuen Pläne des Vereins zu verstehen. Seine guten Leistungen und ein Start mit drei Siegen aus vier Spielen könnten den US-Amerikaner positiv stimmen.