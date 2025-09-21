Menü Suche
Kommentar
Major League Soccer

Bericht: Busquets tritt zurück

Der Weltfußball verliert eine seiner großen Ikonen. Sergio Busquets wird die Schuhe einem spanischen Medienbericht zufolge an den Nagel hängen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Cadena COPE
1 min.
Sergio Busquets im Einsatz für Inter Miami @Maxppp

Sergio Busquets kehrt dem aktiven Fußball offenbar den Rücken. Nach Informationen des Radiosenders ‚Cadeno COPE‘ hat der 37-Jährige die Entscheidung getroffen, seine so erfolgreiche Laufbahn im Anschluss an die laufende Saison zu beenden. Sein aktueller Vertrag bei Inter Miami ist noch bis Ende Dezember datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Busquets wolle seinen Entschluss im November offiziell bekanntgeben, so ‚Cadena COPE‘. Für den Anschluss sei eine Rückkehr zum FC Barcelona denkbar, dort hatte Busquets seine größten Erfolge auf Vereinsebene gefeiert.

Unter anderem gewann der Stratege mit den Katalanen neun spanische Meistertitel sowie dreimal die Champions League, darüber hinaus wurde er Welt- und Europameister. 143 Länderspiele bestritt Busquets zwischen 2009 und 2022.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Inter Mailand
Sergio Busquets

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Sergio Busquets Sergio Busquets
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert