Bericht: Busquets tritt zurück

Sergio Busquets kehrt dem aktiven Fußball offenbar den Rücken. Nach Informationen des Radiosenders ‚Cadeno COPE‘ hat der 37-Jährige die Entscheidung getroffen, seine so erfolgreiche Laufbahn im Anschluss an die laufende Saison zu beenden. Sein aktueller Vertrag bei Inter Miami ist noch bis Ende Dezember datiert.

Busquets wolle seinen Entschluss im November offiziell bekanntgeben, so ‚Cadena COPE‘. Für den Anschluss sei eine Rückkehr zum FC Barcelona denkbar, dort hatte Busquets seine größten Erfolge auf Vereinsebene gefeiert.

Unter anderem gewann der Stratege mit den Katalanen neun spanische Meistertitel sowie dreimal die Champions League, darüber hinaus wurde er Welt- und Europameister. 143 Länderspiele bestritt Busquets zwischen 2009 und 2022.