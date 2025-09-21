Amorim weicht Rashford-Frage trotzig aus

Rúben Amorim hat gereizt auf eine Nachfrage über Ex-Spieler Marcus Rashford (27), inzwischen in Diensten des FC Barcelona, reagiert. Auf einer Pressekonferenz antwortete der Trainer von Manchester United ausweichend darauf, ob er Rashfords tolle Leistung beim 2:1 gegen Newcastle United in der Champions League zur Kenntnis genommen habe.

„Wie sollte ich mich fühlen, wenn Rashford für Barça trifft? Rasmus (Höjlund, Anm. d. Red.) hat sein erstes Tor für Neapel geschossen, ich freue mich auch für ihn. Bei ihm ist es dasselbe, Jungs. Ihr seid so hart zu Rasmus, aber er hat auch getroffen, also lasst uns das zur Kenntnis nehmen“, so Amorim. An den FC Barcelona ist Rashford noch bis zum Saisonende samt Kaufoption verliehen. Nicht ausgeschlossen also, dass sich die Wege der Streithähne wieder treffen, sollte Barça den Passus verstreichen lassen.