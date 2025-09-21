Menü Suche
FC Bayern: Tahs Ratschlag an Karl

von Aaron Schlütter
Jonathan Tah sucht die Orientierung @Maxppp

Nach Lennart Karls Bundesliga-Startelfdebüt mit Höhen und Tiefen gab es für den 17-Jährigen Zuspruch und einen Tipp von Mitspieler Jonathan Tah (29). Im Anschluss an den 4:1-Sieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim erklärte der Innenverteidiger: „Er soll nicht anfangen, nachzudenken oder etwas verändern zu wollen, was ihn bis hierhin gebracht hat.“

Tah ergänzte: „Er hat hart gearbeitet, war mutig in seinen Aktionen und wenn heute etwas schiefgegangen ist, er Bälle verloren hat, dann soll er sich davon nicht unterkriegen lassen und genauso weitermachen wie in den letzten Wochen und Monaten. Dann wird er immer besser werden.“ Karl glänzte mit einer Vorlage auf Harry Kane (32) zur 1:0-Führung, verlor jedoch auch zahlreiche Bälle und hatte Probleme, sich durchzusetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
