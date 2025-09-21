Riesiger Juve-Ärger | Historischer Kane-Rekord?

Tudor ist empört

Mit 1:1 trennte sich Juventus Turin am Samstagabend nach zuvor makelloser Bilanz von drei Siegen in drei Ligaspielen von Hellas Verona. „Wir können nicht immer gewinnen“, wusste im Anschluss auch Juve-Trainer Igor Tudor einzuordnen. Trotzdem war der Kroate stinksauer. „Es ist eine Schande“, schimpfte Tudor und schaffte es damit auf die Titelseiten von ‚Tuttosport‘ und ‚Corriere dello Sport‘.

Grund für den Tudor-Ärger war Schiedsrichter Antonio Rapuano: „Der gegebene Elfmeter ist eine Schande, so etwas gibt es nicht, das können nur Schiedsrichter geben, die nie Fußball gespielt haben.“ Kurz vor dem Pausenpfiff gab es Handelfmeter, da João Mário den Ball bei einem Klärungsversuch unglücklich mit dem Oberarm erwischte. Hoffenheim-Leihgabe Gift Orban verwandelte – doch der hätte nach einem Ellbogenschlag eigentlich nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, findet Tudor: „Die nicht gegebene rote Karte für Orban ist eine Schande. Zwei zu 100 Prozent falsche Entscheidungen des Schiedsrichters.“

Kane nicht zu stoppen

Die 100 Millionen Euro, die der FC Bayern vor zwei Jahren für Harry Kane hingeblättert hat, zahlen sich auch in dieser Saison voll aus. Nach sieben Pflichtspielen steht der Engländer schon bei 13 Toren, drei davon erzielte Kane am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (4:1). Die ‚Bild‘ sah eine „Giganten-Gala“ von „King Kane“ und bemerkt, dass der 32-Jährige der erste Bundesliga-Spieler ist, der nach 67 Liga-Einsätzen bereits 70 Treffer geschossen hat.

Ein weiterer Rekord, den Kane im Blick haben könnte: Cristiano Ronaldo und Erling Haaland benötigten je 105 Pflichtspiele, um 100 Tore für einen Klub aus Europas Top-5-Ligen zu schießen. Kane hat nach 103 Bayern-Partien 98 Tore auf dem Konto. Mit einem weiteren Dreierpack gegen Werder Bremen (Freitag, 20:30 Uhr) könnte er sich also zum alleinigen Rekordhalter krönen. Zuzutrauen ist es ihm.