Bundesliga
Wechsel im Frankfurt-Tor
Neuzugang Michael Zetterer (30) muss sich bei Eintracht Frankfurt trotz guter Leistungen vorerst auf die Bank setzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird Kauã Santos (22) am heutigen Sonntag gegen Union Berlin (15:30 Uhr) zwischen den Pfosten stehen.
Der Brasilianer ist bei der SGE als klare Nummer eins eingeplant, verdrängte auch schon Kapitän Kevin Trapp (35/Paris FC), hatte aber seit Mitte April mit einem Kreuzbandriss gefehlt.
