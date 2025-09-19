Brown vor DFB-Debüt?

Linksverteidiger Nathaniel Brown hat mit seinem starken Auftritt beim Champions League-Auftakt gegen Galatasaray (5:1) weitere Argumente für seine erste Berufung in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft gesammelt. Danach gefragt, ob Brown nun für die WM-Qualifikationsspile im Oktober (10.10. gegen Luxemburg, 13.10. gegen Nordiland) nominiert werde, antwortete SGE-Sportvorstand Markus Krösche laut der ‚Bild‘: „Keine Ahnung. Letzten Endes ist es nicht meine Entscheidung. Nathaniel hat in den letzten Wochen und Monaten eine super Entwicklung genommen.“

Krösche meint: „Wenn ich sehe, wie er Leroy (Sané, Anm. d. Red.) verteidigt, was natürlich nicht so einfach ist, wenn er nach innen zieht mit seiner Geschwindigkeit. Er hat das sehr, sehr gut gemacht.“ Brown selbst ließ erst kürzlich durchblicken, dass er sich auf der Liste von Bundestrainer Julian Nagelsmann befindet: „Es war ein sehr gutes Gespräch. Natürlich möchte ich jetzt bei der Eintracht weiter Gas geben und erhoffe mir, dass ich irgendwann mal dabei bin.“ 14 Mal lief Brown für die U21 des DFB auf. Spielberechtigt wäre der 22-Jährige auch für die USA.