Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

HSV: Kuriose Vuskovic-Verletzung

von David Hamza - Quelle: Sky
Luka Vuskovic im HSV-Dress @Maxppp
Hamburg 2-1 Heidenheim

Luka Vuskovic hat den ersten Saisonsieg des Hamburger SV nicht unbeschadet überstanden. „Ich denke, dass zwei Finger gebrochen sind“, so Vuskovic nach dem 2:1-Sieg über den 1. FC Heidenheim gegenüber ‚Sky‘. Der Innenverteidiger hatte noch vor seinem Treffer zum 1:0 eine Chance vergeben und sich darüber „so geärgert, dass ich mit voller Wucht gegen den Pfosten gehauen habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Untersuchungen sollen nun die Schwere der Verletzung definieren. Vuskovic hat seinen Platz in der HSV-Abwehr aktuell sicher. Der 18-jährige Kroate (ein A-Länderspiel) ist bis zum Saisonende von Tottenham Hotspur ausgeliehen, eine Kaufoption für das Top-Talent konnte sich der Aufsteiger nicht sichern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Luka Vušković

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Luka Vušković Luka Vušković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert