HSV: Kuriose Vuskovic-Verletzung

Luka Vuskovic hat den ersten Saisonsieg des Hamburger SV nicht unbeschadet überstanden. „Ich denke, dass zwei Finger gebrochen sind“, so Vuskovic nach dem 2:1-Sieg über den 1. FC Heidenheim gegenüber ‚Sky‘. Der Innenverteidiger hatte noch vor seinem Treffer zum 1:0 eine Chance vergeben und sich darüber „so geärgert, dass ich mit voller Wucht gegen den Pfosten gehauen habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Untersuchungen sollen nun die Schwere der Verletzung definieren. Vuskovic hat seinen Platz in der HSV-Abwehr aktuell sicher. Der 18-jährige Kroate (ein A-Länderspiel) ist bis zum Saisonende von Tottenham Hotspur ausgeliehen, eine Kaufoption für das Top-Talent konnte sich der Aufsteiger nicht sichern.