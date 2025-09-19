Walter vor neuem Trainerjob?

Das große Ziel, mit dem Hamburger SV in die Bundesliga aufzusteigen, blieb Tim Walter in zweieinhalb Jahren bei den Rothosen verwehrt. Zweimal scheiterte er dabei nur denkbar knapp. Im vergangenen Jahr heuerte er dann beim englischen Zweitligisten Hull City an, wurde dort aber nach knapp fünf Monaten wieder gefeuert.

Seit November 2024 wurde es um den ehemaligen Trainer des VfB Stuttgart und von Holstein Kiel still, kurzzeitig wurde er mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht, der sich aber für Miron Muslic entschied. Jetzt könnte Walter eine neue Aufgabe gefunden haben. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ bestätigt einen polnischen Bericht, wonach Walter ein Kandidat bei Pogon Stettin sei.

Der polnische Erstligist hat am Dienstag seinen Trainer Robert Kolendowicz entlassen und ist seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger. Für Aufsehen hatte der derzeitige Neunte der polnischen Liga in dieser Woche mit der Verpflichtung von Weltmeister Benjamin Mendy (31) gesorgt. Gut möglich, dass der Franzose künftig von Walter trainiert wird.