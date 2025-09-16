Neuer Klub für Weltmeister Mendy

Benjamin Mendy setzt seine Karriere in Polen fort. Wie ‚meczyki.pl‘ berichtet, wird der französische Weltmeister von 2018 zeitnah einen Zweijahresvertrag bei Pogon Stettin unterschreiben. Dieser garantiere ihm über eine Million Euro pro Saison.

Mendy ist aktuell vereinslos, kann also sofort bei seinem neuen Klub einsteigen. Zuletzt kickte der 31-jährige Linksverteidiger in der Schweiz beim FC Zürich. Die beste Zeit seiner Karriere verbrachte er bei Manchester City. Die Engländer verließ er wegen Vergewaltigungsvorwürfen, die ihm 2023 vor Gericht jedoch nicht nachgewiesen werden konnten.