Terzic über neue Aufgabe: „Kann sofort losgehen“

Edin Terzic ist bereit für eine neue Aufgabe. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen“, bekräftigt der 42-Jährige im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Er habe die vergangenen Monate genutzt, „um ein besserer Trainer zu werden“.

Interesse an Terzic bekundete nach FT-Infos zwischenzeitlich auch Bayer Leverkusen, entschied sich letztlich aber für Kasper Hjulmand als Nachfolger des entlassenen Erik ten Hag. Terzic bestätigt Kontakte zu anderen Klubs, aber alles habe sich nicht „richtig genug angefühlt. Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung.“