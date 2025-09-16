Menü Suche
Kommentar 11
Bundesliga

Terzic über neue Aufgabe: „Kann sofort losgehen“

von Tobias Feldhoff - Quelle: Süddeutsche Zeitung
Edin Terzic lässt seinen Emotionen freien Lauf @Maxppp

Edin Terzic ist bereit für eine neue Aufgabe. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen“, bekräftigt der 42-Jährige im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Er habe die vergangenen Monate genutzt, „um ein besserer Trainer zu werden“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Terzic bekundete nach FT-Infos zwischenzeitlich auch Bayer Leverkusen, entschied sich letztlich aber für Kasper Hjulmand als Nachfolger des entlassenen Erik ten Hag. Terzic bestätigt Kontakte zu anderen Klubs, aber alles habe sich nicht „richtig genug angefühlt. Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Edin Terzic

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Edin Terzic Edin Terzic
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert