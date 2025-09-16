Dresden-Boss zieht die Reißleine

David Fischer ist nicht länger Geschäftsführer von Dynamo Dresden. Nach Informationen von ‚Sächsische.de‘ ist noch offen, ob ihn der Aufsichtsrat nach einer Sitzung am gestrigen Montag entlassen hat oder Fischer einem Rauswurf mit seinem Rücktritt zuvorkam. Die offizielle Verkündung steht noch aus, soll aber heute erfolgen.

Hinter den Kulissen soll es schon länger Probleme gegeben haben. Fischer mischte sich immer wieder in sportliche Belange ein, obwohl er eigentlich für die öffentliche Kommunikation zuständig war. Mit gerade einmal vier Punkten aus den ersten fünf Partien ist der Aufsteiger durchwachsen in die Saison gestartet.