Menü Suche
Kommentar
La Liga

Alonso spricht über Vini-Ärger

von Tobias Feldhoff
1 min.
Xabi Alonso im feinen Zwirn @Maxppp

Xabi Alonso hat den vermeintlichen Ärger von Vincius Junior (25) im Anschluss an dessen relativ frühe Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen Real Sociedad relativiert. „Wir haben gesprochen, aber ich spreche mit vielen Leuten. Im Kontext des Spiels denke ich, dass er nach einer tollen Leistung in der 70. Minute ausgewechselt wurde, und das war nicht der beste Zeitpunkt, um im Angriff zu spielen“, so Alonso auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von möglichen Querelen zwischen ihm und Vinicius könne keine Rede sein, bekräftigt Alonso, der seinen Schützling lobt: „Er hat sich aufgeopfert, und es war ein Mannschaftssieg. Er ist topfit und kann morgen von Anfang an spielen.“ Am Dienstag (21 Uhr) trifft Real Madrid in der Champions League auf Olympique Marseille.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
UEFA Champions League
Real Madrid
Vinicius Junior

Weitere Infos

La Liga La Liga
UEFA Champions League UEFA Champions League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinicius Junior Vinicius Junior
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert