Alonso spricht über Vini-Ärger
Xabi Alonso hat den vermeintlichen Ärger von Vincius Junior (25) im Anschluss an dessen relativ frühe Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen Real Sociedad relativiert. „Wir haben gesprochen, aber ich spreche mit vielen Leuten. Im Kontext des Spiels denke ich, dass er nach einer tollen Leistung in der 70. Minute ausgewechselt wurde, und das war nicht der beste Zeitpunkt, um im Angriff zu spielen“, so Alonso auf der heutigen Pressekonferenz.
Von möglichen Querelen zwischen ihm und Vinicius könne keine Rede sein, bekräftigt Alonso, der seinen Schützling lobt: „Er hat sich aufgeopfert, und es war ein Mannschaftssieg. Er ist topfit und kann morgen von Anfang an spielen.“ Am Dienstag (21 Uhr) trifft Real Madrid in der Champions League auf Olympique Marseille.
