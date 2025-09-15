Modric hat einen Wunsch | Alonso verärgert Vini

Für immer jung

Im Sommer war für Luka Modric bei Real Madrid Schluss. Dem Mittelfeldmaestro, der schon seit Jahren den Gesetzen der Physik trotzt, wollte man aufgrund seines Alters keinen neuen Vertrag mehr anbieten. Spielzeit konnte Real dem 40-Jährigen ebenfalls nicht mehr garantieren. Doch seine Schuhe an den Nagel zu hängen, kam für Modric nicht infrage. Er schloss sich dem AC Mailand an, wo er am gestrigen Sonntag zum gefeierten Helden avancierte.

Gegen den FC Bologna schoss der Kroate den Treffer zum 1:0-Sieg. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bezeichnet den Ballon d’Or-Sieger von 2018 als „Licht im San Siro“, während die ‚Marca‘ über einen „Trank der ewigen Jugend“ mutmaßt. Modric selbst hat derweil nur eine Bitte: „Jetzt hoffe ich, dass sich niemand mehr an mein Alter erinnert.“ Klingt nicht so, als würde der Rechtsfuß schon ernsthaft über ein Karriereende nachdenken.

Ohne Fleiß kein Preis

In den vergangenen Jahren war Vinicius Junior unter dem damaligen Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid nahezu unantastbar. Der 25-Jährige spielte immer und meist durch. Doch den neuen Coach Xabi Alonso kümmern große Namen nicht. Unter dem Basken wird nach Leistung aufgestellt. Eine Erfahrung, mit der sich der Offensivspieler erst arrangieren muss.

Bei Reals Sieg gegen Real Sociedad (2:1) wurde der Brasilianer geopfert, um nach der roten Karte für Dean Huijsen die Führung über die Zeit zu bringen. Eine Entscheidung, die für Verwirrung und Wut bei Vini sorgte. Unter Alonso ist der Exzentriker die Wechseloption Nummer eins. Außerdem soll der Ex-Bayer-Coach laut der ‚Sport‘ von Vini verlangen, jedes Spiel mindestens zehn Kilometer abzureißen. Ob sich Alonso und Vini noch anfreunden können?