Tchouaméni mit Real-Treueschwur

Aurélien Tchouaméni (25) sieht seine langfristige Zukunft bei Real Madrid. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Auftakt gegen Olympique Marseille am morgigen Dienstag (21 Uhr) gab der defensive Mittelfeldspieler ein Treuebekenntis ab: „Es ist ein wahr gewordener Traum. Ich versuche, jedes Spiel, jedes Training und jeden Tag, den ich hier als Madridista verbringe, zu genießen. Ich hoffe, dass ich noch viele weitere Spiele bestreiten, Titel gewinnen und jede Saison, die ich hier verbringe, genießen kann.“

Im Sommer 2022 war Tchouaméni für 80 Millionen Euro von der AS Monaco in die spanische Hauptstadt gewechselt. Der 43-fache französische Nationalspieler, dessen Vertrag bis 2028 gültig ist, hat sich bei Real als Stammkraft etabliert. In der laufenden Saison stand er in allen vier Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Rasen. Beim 2:1-Sieg gegen Real Sociedad am vergangenen Samstag erreichte Tchouaméni die Marke von 150 Einsätzen im königlichen Trikot. Geht es nach ihm, werden noch viele weitere folgen.