Erfreuliche Überraschung um Bellingham

Real Madrid kann deutlich früher als geplant wieder auf Jude Bellingham setzen. Der 22-Jährige befindet sich vollkommen überraschend im Kader der Champions League für das Spiel gegen Olympique Marseille am morgigen Dienstag (21 Uhr). Ursprünglich hatten die Königlichen erst nach der Länderspielpause im Oktober wieder mit dem Engländer gerechnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich möchte optimistisch sein und hoffe, dass er vor Oktober wieder dabei ist“, hatte Cheftrainer Xabi Alonso erst vor drei Tagen auf einer Presskonferenz gesagt, jetzt ging die Genesung also doch deutlich schneller. Bellingham war vor zwei Monaten an der linken Schulter operiert worden und verpasste die gesamte Vorbereitung auf die neue Saison sowie alle bisherigen Pflichtspiele.