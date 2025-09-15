Menü Suche
Kommentar 3
UEFA Champions League

Erfreuliche Überraschung um Bellingham

von Dominik Sandler
1 min.
Jude Bellingham freut sich mit Vini Junior @Maxppp
Real Madrid Marseille

Real Madrid kann deutlich früher als geplant wieder auf Jude Bellingham setzen. Der 22-Jährige befindet sich vollkommen überraschend im Kader der Champions League für das Spiel gegen Olympique Marseille am morgigen Dienstag (21 Uhr). Ursprünglich hatten die Königlichen erst nach der Länderspielpause im Oktober wieder mit dem Engländer gerechnet.

Unter der Anzeige geht's weiter
Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @OM_Espanol
Bei X ansehen

„Ich möchte optimistisch sein und hoffe, dass er vor Oktober wieder dabei ist“, hatte Cheftrainer Xabi Alonso erst vor drei Tagen auf einer Presskonferenz gesagt, jetzt ging die Genesung also doch deutlich schneller. Bellingham war vor zwei Monaten an der linken Schulter operiert worden und verpasste die gesamte Vorbereitung auf die neue Saison sowie alle bisherigen Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Real Madrid
Jude Bellingham

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jude Bellingham Jude Bellingham
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert