Mikautadzes Opfer für Lyon

von Aaron Schlütter - Quelle: Canal Football Club
Georges Mikautadze in Aktion für Lyon @Maxppp

Sein Wechsel von Olympique Lyon zum FC Villarreal fiel Mittelstürmer Georges Mikautadze alles andere als leicht. „Man könnte sagen, dass ich mich geopfert habe, um den Verein zu retten, den ich liebe“, erklärte der 24-jährige Georgier in der französischen Sendung ‚Canal Football Club‘. Lyon war aufgrund der finanziellen Situation dazu gezwungen, mit Flügelspieler Malick Fofana (20) oder Mikautadze einen größeren Verkauf zu tätigen.

Während Fofana blieb, wechselte Mikautadze für bis zu 36 Millionen Euro am Deadline Day zum FC Villarreal – und half somit seinem Herzensverein. In Lyon zählte der Georgier zu den absoluten Leistungsträgern und steuerte in 49 Einsätzen 18 Tore und elf Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
