DFB-Comeback: Neuer verkündet Entscheidung

Die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr könnte für Manuel Neuer potenziell noch einmal der Abschied auf der großen Fußballbühne werden. Doch für den Schlussmann des FC Bayern steht fest, dass es keinen Rücktritt vom Rücktritt geben wird. Im Anschluss an den gestrigen 5:0-Sieg der Bayern gegen den Hamburger SV sagte der Torhüter bei ‚Sky‘ über eine mögliche Rückkehr ins DFB-Tor: „Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.“

Der fünffache Welttorhüter präsentiert sich seit Längerem wieder in Bestform. Das hatte Neuers Berater Thomas Kroth zuletzt dazu verleitet, öffentlich über ein DFB-Comeback zu sprechen: „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Doch offenbar schon. Auch auf Nachfrage von ‚Sky‘ betonte Neuer, ob es beim Rücktritt bleibt mit einem klaren „Ja“. Der 39-Jährige hatte im August 2024 nach insgesamt 15 Jahren und 124 Länderspielen für das DFB-Team seinen Abschied aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben. In den zurückliegenden Länderspielen stand TSG Hoffenheim-Kapitän Oliver Baumann (35) zwischen den Pfosten.