Gnabry spricht über Bayern-Verlängerung

von Aaron Schlütter - Quelle: Sky
Gnabry deutet den Weg @Maxppp

Serge Gnabry kann sich nach seinem guten Saisonstart beim FC Bayern grundsätzlich eine Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags vorstellen. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der 30-jährige Offensivspieler: „Ist noch ein bisschen hin, ich schaue, dass ich so weitermache, dass ich auch gute Argumente habe, falls es dazu kommt. Darauf konzentriere ich mich und genieße gerade die Phase, in der wir sind. Alles andere kommt später. Es ist nicht ausgeschlossen.“

Gnabry steht nach drei Spielen bereits bei vier Torbeteiligungen. Bezüglich eines neuen Arbeitspapiers ist man auch bei der Bayern-Führungsetage gesprächsbereit. Sportvorstand Max Eberl schwärmte nach dem gestrigen 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV: „Serge ist ein elementar wichtiger Spieler momentan für uns. Er macht außergewöhnliche Spiele im Zentrum, wo er noch mehr seine Cleverness ausspielen kann. Wie und wann wir Gespräche machen, versuche ich hinter verschlossenen Türen anzufangen.“

