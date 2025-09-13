Reis holt Ex-Bayer Aydin

Eyüp Aydins Karriere soll bei Samsunspor Fahrt aufnehmen. Der türkische Erstligist verkündete kurz vor Transferschluss in der Nacht auf Samstag, dass der Mittelfeldspieler vom Klassenkameraden Galatasaray ausgeliehen wird.

Aydin stammt aus der Jugend des FC Bayern und spielte im Jugendbereich nicht nur für die Türkei, sondern auch für DFB-U-Teams. Bei Gala war der 21-Jährige zuletzt jedoch gar nicht mehr gefragt. Zu den Meistertiteln der vergangenen beiden Jahre trug er aber immerhin in zwölf Einsätzen bei. Bei Samsunspor trifft er nun auf den deutschen Trainer Thomas Reis, der sich zudem über einen weiteren Last Minute-Neuzugang freuen darf: Stürmer Cherif Ndiaye (29) kommt für vier Millionen Euro von Roter Stern Belgrad.