Winter-Wechsel: Werner hat einen Wunschklub
Timo Werner will RB Leipzig schnellstmöglich verlassen. Ein konkretes Wechselziel hat der ehemalige DFB-Stürmer einem Bericht zufolge ins Auge gefasst.
Lediglich eine Minute stand Timo Werner in der laufenden Saison für RB Leipzig in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Die Aussicht auf mehr Einsatzzeiten ist nicht gegeben, sodass es aller Voraussicht nach auf eine Trennung der Zusammenarbeit im Winter hinausläuft.
Bereits im Sommer hätte Werner in der MLS anheuern können, entschied sich aber gegen einen Wechsel zu den New York Red Bulls. Zuletzt wurde wieder über ein mögliches Engagement beim RB-Partnerklub spekuliert – erneut lässt sich der gebürtige Stuttgarter für dieses Abenteuer nicht begeistern, berichtet die ‚Bild‘.
Torejagd mit Messi?
Stattdessen habe der frühere DFB-Stürmer ein anderes Wunschziel im Blick: Inter Miami. Beim MLS-Franchise würde der 29-Jährige auf einige prominente Namen treffen, darunter allen voran Lionel Messi (38) und Luis Suárez (38).
Ob das Franchise im Januar bei Werner zuschlägt, steht noch auf einem anderen Blatt. Der flinke Angreifer wolle jedoch unbedingt vermeiden, im Sommer nach Ablauf seines Vertrags ohne Arbeitgeber dazustehen.
