Leverkusen: Keine WM-Freigabe für Echeverri

Mittelfeldspieler Claudio Echeverri muss auf die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft mit Argentinien verzichten. Laut der ‚Bild‘ erhält der 19-Jährige entgegen Medienberichten aus Südamerika keine Freigabe für das Turnier, welches vom 27. September bis zum 20. Oktober dauert. Eine Abstellungspflicht existiert für die Vereine nicht. Besonders mit dem Start der Champions League steigt die Belastung der Leverkusener und jeder Spieler wird gebraucht.

Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt Manager Simon Rolfes: „Da ist der Wunsch Vater des Gedanken. Wir werden den Spieler brauchen. Er wird bleiben.“ Echeverri ist für die Jugend der Albiceleste ein wichtiger Spieler. Als Kapitän der U17 wurde er 2023 Südamerikameister. Auch die U19 führte Echeverri mit der Binde aufs Feld. Anders als Echeverri wird Leverkusen dessen Landsmann Alejo Sarco (19) für das Turnier freigeben. Mitte der kommenden Woche sollen die Kader für die U20-WM offiziell bekanntgegeben werden.