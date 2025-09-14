Book reagiert auf Gladbach-Gerüchte

Nils-Ole Book hat über ein mögliches Engagement als Sportvorstand in der Bundesliga gesprochen. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Elversberg-Manager: „Grundsätzlich werde ich jetzt nicht einzelne Vereine besprechen. Dass durch die Leistung der letzten Jahre, durch den permanenten Erfolg über viele Jahre, jetzt vielleicht für alle handelnden Personen ein Interesse auf dem Markt ist, das schmeichelt einem natürlich.“ Zuletzt rankten sich Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit mit Borussia Mönchengladbach.

Angesprochen auf das Fohlen-Interesse sagte Book, es sei „aber schön zu hören“, wenn größere Namen genannt werden würden: „Es ist jetzt nicht das Schlimmste, wenn man seine Namen in Verbindung mit solchen großen Vereinen hört und vielleicht auch mit anderen Vereinen, die schon mal in der Presse waren.“ Aktuell liegt der Fokus des 39-Jährigen auf Elversberg, wo man mittlerweile das dritte Zweitligajahr erlebt. „Es war eine Herkules-Aufgabe jetzt im Sommer, das muss man klar sagen, mit dem Abgang von vielen Spielern und dem Trainer. Die Entwicklung ist auch noch am Anfang und wir haben schon noch Lust hier zusammenzuarbeiten und erfolgreich zu sein“, so Book.