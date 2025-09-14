Menü Suche
BVB-Personal: Drei gute Nachrichten vor dem CL-Start

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten | WAZ
Anselmino sucht Anspielstationen @Maxppp
Zum Champions League-Auftakt am Dienstag (21 Uhr) gegen Juventus Turin darf Borussia Dortmund auf zwei wichtige Rückkehrer hoffen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ geht man davon aus, dass Spielmacher Julian Brandt (29) und Abwehrspieler Aarón Anselmino (20) wieder mit dabei sind, nachdem sie beim gestrigen Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (0:2) noch angeschlagen gefehlt hatten.

Gute Nachrichten gibt es derweil auch in Bezug auf Stürmer Fábio Silva (23), der im Sommer für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers geholt wurde, bislang aufgrund einer hartnäckigen Adduktorenverletzung aber noch kein einziges Mal für Schwarz-Gelb auf dem Feld stand. „Er wird in den nächsten Tagen den nächsten Schritt machen in Richtung Teamtraining und kommt näher ran“, zitiert die Regionalzeitung BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Ein kleines Fragezeichen gibt es um Torjäger Serhou Guirassy (29), der sich laut der ‚WAZ‘ mit Schulterproblemen herumschlägt. Ein Einsatz am Dienstag sei aber voraussichtlich nicht gefährdet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
