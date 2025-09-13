Sahin zurück im Geschäft

Nuri Sahin nimmt bald wieder auf der Trainerbank platz. Der türkische Erstligist Basaksehir verkündet, dass der ehemalige Spieler und Coach von Borussia Dortmund neuer Trainer des Istanbuler Klubs wird. Man habe eine grundsätzliche Einigung erzielt, am Montag soll der 37-Jährige präsentiert werden.

Für Sahin, der selbst 52 Mal für die Türkei auflief, ist es eine Rückkehr in die Süper Lig. Dort hatte er ab 2020 zunächst für Antalyaspor gespielt, ehe er das Team als Trainer übernahm. Zum Jahreswechsel 2023/24 wechselte er dann zu seinem Herzensklub BVB, war dort erst Co- und später Cheftrainer.

Im Januar wurde Sahin bei Schwarz-Gelb jedoch aufgrund von Erfolgslosigkeit entlassen. Einen neuen Anlauf wagt er nun bei Basaksehir. Übrigens: Der Klub kaufte am gestrigen Deadline Day in der Türkei noch kräftig ein. Kreativspieler Amine Harit (28/Olympique Marseille), Sechser Jakub Kaluzinski (22/Antalyaspor), Stürmer Bertug Yildirim (23) und Keeper Dogan Alemdar (22/beide Stade Rennes) stießen neu zum Team. Sahin dürfte bei den Entscheidungen schon mitgeredet haben.