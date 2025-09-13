Exotischer Martial-Wechsel fix

Anthony Martial (29) geht künftig in Mexiko auf Torejagd. Wie CF Monterrey bekanntgibt, hat der ehemalige französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027 samt Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Martial lief zuletzt für AEK Athen auf, bestritt 24 Spiele und erzielte neun Tore. Die Griechen erhalten nun knapp vier Millionen Euro Ablöse. Wesentlich mehr legte im Sommer 2015 Manchester United auf den Tisch: Die Red Devils zahlten damals 60 Millionen für Martial an die AS Monaco.