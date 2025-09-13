Menü Suche
Exotischer Martial-Wechsel fix

von Lukas Hörster - Quelle: rayados.com
1 min.
Martial klopft sich auf die Brust @Maxppp

Anthony Martial (29) geht künftig in Mexiko auf Torejagd. Wie CF Monterrey bekanntgibt, hat der ehemalige französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027 samt Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Rayados
Il est temps d’écrire ton histoire en bleu et blanc, @AnthonyMartial.💙🤍
Martial lief zuletzt für AEK Athen auf, bestritt 24 Spiele und erzielte neun Tore. Die Griechen erhalten nun knapp vier Millionen Euro Ablöse. Wesentlich mehr legte im Sommer 2015 Manchester United auf den Tisch: Die Red Devils zahlten damals 60 Millionen für Martial an die AS Monaco.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
