Scienzas überraschender Sinneswandel

Den kurzfristigen Wechsel von Offensivkünstler Leonardo Scienza zum FC Southampton hatte Frank Schmidt nicht kommen sehen. Der Trainer des 1. FC Heidenheim plauderte auf der gestrigen Pressekonferenz aus: „Eine Woche davor hat er mir noch erzählt, wie schön und wie toll hier alles ist. Da sieht man dann mal, wie es sich auf dem Transfermarkt entwickeln kann.“

Scienza ging am Deadline Day für neun Millionen Euro vom deutschen Erst- zum englischen Zweitligisten. Für Heidenheim ein Top-Geschäft, hatte man den Brasilianer doch erst ein Jahr zuvor ablösefrei von Drittligist SSV Ulm geholt. Zudem sicherte Scienza dem FCH mit einem Tor und drei Assists in den Relegationsspielen gegen die SV Elversberg (2:1, 2:2) den Klassenerhalt. Am heutigen Samstag wird der Freistoßspezialist 27 Jahre alt.