Großkreutz bietet sich dem BVB an

Kevin Großkreutz könnte nach zehn Jahren in ungewöhnlicher Rolle erneut bei Borussia Dortmund anheuern. Wie der 37-Jährige in seinem Podcast ‚Viertelstunde Fußball‘ verrät, könnte er sich eine Rolle als Stadionsprecher vorstellen: „Ich würde es schon machen, Leute, ja! Wenn ihr es wollt, dann mache ich es!“

Der aktuelle Stadionsprecher der Schwarz-Gelben, Norbert Dickel (63), ist bereits seit 33 Jahren im Amt und hat jüngst angedeutet, seinen Job in absehbarer Zeit aufzugeben. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ legt Großkreutz nach: „Das war nicht nur so daher gesagt. Borussia ist mein Leben. Da würde ich mich gerne einbringen.“ Für den BVB absolvierte der gebürtige Dortmunder insgesamt 236 Spiele und war Bestandteil der Meistermannschaften von 2010/11 und 2011/12. Mittlerweile kickt Großkreutz in der sechsten Liga für Wacker Castrop.