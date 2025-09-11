Bayer: Hjulmand kündigt erste Maßnahmen an

Bei Bayer Leverkusen stehen durch die Verpflichtung von Kasper Hjulmand als Chefcoach einige Veränderungen an. Der 53-Jährige kündigte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20:30 Uhr) an, dass Robert Andrich (30) nicht mehr der alleinige Kapitän sein wird. „Wir werden ein Kapitänsteam installieren mit starken Führungsspielern. Wir brauchen mehr Kapitäne. Führungspositionen sind auch Teamsache, deshalb brauchen wir das“, begründet der Däne seine Entscheidung.

Außerdem will Hjulmand auch die Tür für alle Spieler wieder öffnen. Profitieren könnte davon Jonas Hofmann (33), der schon unter Xabi Alonso, spätestens aber bei Erik ten Hag keine Chance mehr erhielt. Hofmann und Hjulmand kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FSV Mainz 05. „Ich kenne ihn sehr gut, er ist ein großartiger Spieler. Er hat in seinem Alter auf jeden Fall noch die Chance, wieder zu alter Stärke zu finden. Mit seiner Erfahrung und seiner Cleverness hat er definitiv eine gute Chance, zurückzukommen und allen zu zeigen, dass er bereit ist“, so der neue Bayer-Coach. Gegen die SGE wird Hofmann mit muskulären Problemen noch fehlen, dann aber könnte er sich wieder in den Fokus spielen.