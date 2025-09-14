Menü Suche
Kommentar
Premier League

Isak muss sich noch gedulden

von Aaron Schlütter
Alexander Isak ganz cool unterwegs @Maxppp

Alexander Isak muss weiter auf seinen ersten Einsatz für den FC Liverpool warten. Der 25-jährige Stürmer findet sich nicht im Kader der Reds beim heutigen Spiel (15 Uhr) gegen den FC Burnley wieder. „Wie jeder wusste, hat er in Newcastle nicht mit der Mannschaft trainiert, ist dann zur Nationalmannschaft gegangen und hat dort nur 15 bis 20 Minuten gespielt“, sagte Trainer Arne Slot gegenüber ‚Sky Sports‘, „wir denken, dass dies in einer Woche, in der wir drei Spiele in sieben Tagen bestreiten, die beste Vorbereitung für ihn ist, um gegen Atlético Madrid spielen zu können.“

Der Schwede war in diesem Sommer für 150 Millionen von Newcastle United an die Anfield Road gewechselt und avancierte damit zum teuersten Einkauf der Premier League-Geschichte. Bleibt abzuwarten, ob Isak am Mittwoch um 21 Uhr gegen Atlético in der CL das erste Mal für seinen neuen Arbeitgeber auf Torejagd gehen wird.

