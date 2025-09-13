Traum-Debüt: Woltemade macht Isak vergessen

„Alexander who?“ titelte die ‚Daily Mail‘ schon in der Pause, „Alexander who?“ fragte auch die ‚BBC‘. Nick Woltemade erlebte gegen die Wolverhampton Wanderers ein Debüt, wie es sich der 23-Jährige schöner nicht hätte erträumen können und machte damit 150-Millionen-Mann Alexander Isak (25) schnell vergessen.

Eddie Howe schenkte Woltemade durchaus überraschend schnell von Beginn an das Vertrauen – und Woltemade brauchte keine halbe Stunde, ehe er sich bei einer Flanke von Jacob Murphy (30) hochschraubte und in perfekter Manier einköpfte. Ein erstes Mal ließ Woltemade den St. James‘ Park beben.

Nächstes Highlight wartet

Und auch sonst bekamen die Fans der Magpies eine leise Vorahnung, was sie da für einen Top-Stürmer kurz vor Transferschluss eingekauft haben. Woltemade spielte engagiert, war an nahezu allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Mal als Vorlagengeber, dann wieder in Form von Abschlüssen.

Nach 65 Minuten war sein Arbeitstag beendet, unter großem Applaus verließ er den Rasen. Da Newcastle mit 1:0 gewinnen konnte, war Woltemade bei seinem ersten Auftritt direkt der Matchwinner. Am Donnerstag steht für Big Nick direkt das nächste Highlight an. Dann kommt der FC Barcelona in den St. James‘ Park.