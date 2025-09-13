Menü Suche
Nach geplatztem Wechsel: Atalanta streicht Lookman

von Dominik Sandler
Ademola Lookman im Anzug @Maxppp

Bei Atalanta Bergamo hat Ademola Lookman seinen Kredit offensichtlich verspielt. Wie Trainer Ivan Juric auf der Pressekonferenz der Bergamasken bekanntgab, wird der 27-Jährige für das anstehende Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen US Lecce nicht im Kader stehen. „Ademola wird morgen nicht bereit sein. Eine wirklich unangenehme und schwierige Situation. Als Trainer habe ich gespürt, dass wir andere Dinge brauchen: Kampfgeist, Bescheidenheit, ein gutes Gefühl für das Trikot“, so der Trainer.

Lookman hatte den gesamten Sommer über auf einen Transfer gepocht und dabei sogar via Instagram öffentlich Druck gemacht. Die Lombarden blieben aber hart, weder ein Transfer zu Inter Mailand noch zum FC Bayern kam zustande. Der Stürmer musste bei Atalanta bleiben, wo seine Trainingsleistungen offensichtlich überschaubar sind.

