Süper Lig
Neuer Klub für Ex-Unioner Fofana
1 min.

David Fofana hat einen neuen Verein gefunden. Der 22-Jährige wechselt in die Türkei zu Fatih Karagümrük. Dort wird er diese Saison leihweise verbringen und dann wieder zum FC Chelsea zurückkehren, sofern der türkische Erstligist nicht von seiner Kaufoption Gebrauch macht.
Kulübümüz, Chelsea’nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Göztepe’de kiralık olarak oynayan Fildişi Sahilli oyuncumuz, kariyerine 2020-2021 sezonunda Molde’de başladı. Molde’de 65 maçta 24 gol atan Fofana, 2022-2023 sezonunda Premier Lig’in önemli kulüplerinden Chelsea’ye transfer oldu. Golcü oyuncu Union Berlin ve Burnley’de de kiralık olarak görev yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri yaşayan, Fildişi Sahili A Milli Takımı formasını da terleten David Fofana’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.
Es ist die vierte Leihstation innerhalb von zwei Jahren für den Ivorer, der in der Saison 2023/24 ein halbes Jahr für den 1. FC Union Berlin spielte. In der vergangenen Saison hatten die Blues ihren Angreifer an Göztepe ausgeliehen.
