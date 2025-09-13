Bayern: Maresca zum Jackson-Abschied

Enzo Maresca hält weiterhin große Stücke auf Nicolas Jackson. Auf der Pressekonferenz sagte der Trainer des FC Chelsea am Freitag: „Nico ist im Moment ein Spieler von Bayern München. Ich wünsche ihm alles Gute. Bis zu seinem Abgang war er sehr gut und hat gut gearbeitet. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, um ihm alles Gute zu wünschen.“ Der 24-Jährige debütierte heute gegen den Hamburger SV.

Bei den Blues hatte Jackson kaum noch Chancen auf Einsatzzeiten, in München erhofft er sich einen Neustart. Die Bayern haben den Angreifer zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Eine Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen Euro greift, sollte er eine hohe Anzahl an Einsätzen erreichen.