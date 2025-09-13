„Perfomance-Player“: Sylla voll auf Schalke

Nach dem geplatzten Transfer am Deadline-Day von Moussa Sylla zum FC Valencia stärkt Miron Muslic dem 25-Jährigen den Rücken. Gegenüber ‚Sky‘ verrät der Trainer von Schalke 04: „Moussa ist sehr, sehr professionell und sehr, sehr gut. Ich hatte ihn vorgestern noch im Büro – und das war für uns in acht Sekunden erledigt. Er ist ein absoluter Perfomance-Player und ist für uns – wenn er fit ist – gesetzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Samstagmittag stand Sylla im Ligaspiel gegen Holstein Kiel (13 Uhr) in der Startaufstellung. Der Stürmer aus Mali (drei Länderspiele) stand vor einer Leihe nach Valencia – diese scheiterte jedoch an der Forderung der Knappen, eine Kaufverpflichtung von rund sieben Millionen Euro in den Deal zu involvieren. In der vergangenen Saison war Sylla absoluter Leistungsträger und soll diese Rolle nun auch in der laufenden Saison wieder einnehmen.