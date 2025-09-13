Ärger & Wut in Bochum: Hecking auf der Kippe?

Mit einem Dreier wollte der VfL Bochum gestern beim SC Paderborn Dieter Hecking ein schönes Geburtstagsgeschenk machen. Doch der 61. Geburtstag des Trainers wurde zum Albtraum.

Zwar verlor der Bundesliga-Absteiger nur durch einen Last-Minute-Treffer von Lucas Copado (21), doch in den 90 Minuten zuvor sorgten die Bochumer mit einem blutleeren Auftritt, der in einer deutlich höheren Niederlage münden hätte können, für Unmut bei den mitgereisten Fans.

Auch Dufner ist angezählt

Statt einem Ständchen gab es „Hecking raus“-Rufe von den Rängen. Nach fünf Spieltagen liegt Bochum auf Platz 15, der Auftritt war alarmierend. Zwar bekam Hecking von Geschäftsführer Sport Dirk Dufner gestern den Rücken gestärkt, doch laut der ‚WAZ‘ könnte die Luft sowohl für Dufner als auch für Hecking dünn werden – erst recht, sollte auch die Partie gegen den ebenfalls kriselnden 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag (20:30 Uhr) in die Hose gehen.

Hecking war im November 2024 an die Castroper Straße gekommen und konnte trotz einiger positiver Ergebnisse den Abstieg nicht verhindern. Dennoch wurde sein Vertrag bis 2027 verlängert. Der finanziell angeschlagene VfL könnte – so spekuliert die ‚WAZ‘ – allerdings auch noch länger an Hecking und Dufner festhalten, da kein Geld für Abfindungen oder einen potenziellen neuen Trainer vorhanden sei.