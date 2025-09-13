Schlusslicht FCN: Statement zu Klose

Der 1. FC Nürnberg geht auch in die nächste Woche mit Cheftrainer Miroslav Klose. Nach der 1:2-Niederlage gegen den Karlsruher SC gab Sportvorstand Joti Chatzialexiou dem 47-Jährigen bei ‚Sky‘ für das kommende Spiel eine Jobgarantie. Er sei außerdem „davon überzeugt, dass der Knoten irgendwann platzen wird“.

Klose hat mit dem FCN einen klassischen Fehlstart hingelegt. In der Liga stehen die Mittelfranken nach fünf Spielen mit nur einem Punkt da, im Pokal verlor der Club gegen den Regionalligisten FV Illertissen. Klose muss einen runderneuerten Kader erst noch in die Spur bekommen. Mindestens eine Woche hat er dafür Zeit.