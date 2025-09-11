Menü Suche
Schalke-Transfer: Leonard im Flieger

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Dylan Leonard schließt die Augen @Maxppp

Schalke 04 hat sich offenbar im Kampf um Dylan Leonard (18) durchgesetzt. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der Innenveteidiger im Anflug auf Gelsenkirchen, am Samstag (13 Uhr) könnte er das Spiel gegen Holstein Kiel als Gast im Stadion verfolgen. In der kommenden Woche soll der Transfer des Australiers final über die Bühne gehen.

Leonard löste am vergangenen Samstag angesichts des drohenden Lizenzentzugs seinen Vertrag bei seinem australischen Ausbildungsklub Western United auf und ist seitdem vereinslos. Zuvor berichtete bereits die ‚WAZ‘, dass der dreifache U19-Nationalspieler wohl zunächst für die U23 oder die U19 der Königsblauen eingeplant ist.

