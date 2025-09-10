Menü Suche
Schalkes Plan mit Leonard

von Tobias Feldhoff - Quelle: WAZ
Dylan Leonard schließt die Augen @Maxppp

Beim FC Schalke 04 liebäugelt man weiterhin mit der späten Verpflichtung des jungen Innenverteidigers Dylan Leonard (18) vom australischen Klub Western United. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass der U20-Nationalspieler wohl zunächst für die U23 oder die U19 der Königsblauen eingeplant wäre. Mittelfristig könnte Leonard aber durchaus zu den Profis aufrücken.

Offen ist, ob der Rechtsfuß schon in den kommenden Wochen auf Schalke anheuern wird. Western United bekommt voraussichtlich die Lizenz entzogen und steht vor der Insolvenz, deshalb könnte Leonard mit Verspätung ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln. Das Verfahren ist allerdings noch offen, zudem haben andere Klubs ebenfalls die Fühler nach dem Talent ausgestreckt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
