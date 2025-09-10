FCN: Details zur Flick-Klausel enthüllt

Die Wahrscheinlichkeit, dass Florian Flick (25) sich Eintracht Braunschweig nach seiner Leihe dauerhaft anschließen wird, ist groß. Nach Informationen der ‚Bild‘ greift die mit dem 1. FC Nürnberg vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von 250.000 Euro schon nach wenigen Einsätzen.

Die Franken, an die Flick bis 2027 gebunden ist, übernehmen das Gehalt des defensiven Mittelfeldspielers. Eine Leihgebühr soll wohl nicht fällig werden. Flick unterschrieb am Deadline Day in Braunschweig, am Samstag (13 Uhr) gegen Darmstadt 98 könnte er erstmals für den Zweitligisten auflaufen.