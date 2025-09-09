Menü Suche
Schalke behält Meffert im Blick

von Georg Kreul - Quelle: WAZ
Jonas Meffert im Spielertunnel @Maxppp

Beim FC Schalke 04 könnte die Aktie Jonas Meffert im nächsten Sommer noch einmal heißer werden. Laut der ‚WAZ‘ bleibt der Mittelfeldspieler aufgrund seiner Vertragssituation beim Hamburger SV, wo sein Arbeitspapier 2026 ausläuft, „spannend“ für die Königsblauen. Der 31-Jährige war im jüngst abgelaufenen Transfersommer ein Kandidat, in der Schalker Zentrale in Konkurrenz zu Ron Schallenberg (26) zu treten.

Auch Schallenbergs Kontrakt läuft zum Saisonende aus. Zeitnah geklärt wird die Zukunft des Sechsers der ‚WAZ‘ zufolge nicht. Vorzeitige Gespräche über ein neues Arbeitspapier seien nicht geplant. Ab einer bestimmten Zahl an Einsätzen, die für einen Stammspieler realistisch zu erreichen sind, würde sich Schallenbergs Vertrags automatisch bis 2027 verlängern. Falls nicht, dürfte das Thema Meffert größer werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
