Liverpool trifft Chiesa-Entscheidung

Der FC Liverpool möchte Federico Chiesa im Kader behalten. Wie das ‚Liverpool Echo‘ berichtet, werden die Reds den Flgelspieler nicht mehr abgeben. Zuletzt hatte Besiktas Interesse gezeigt.

Ursprünglich galt der 27-Jährige als Verkaufskandidat, bewegte die Verantwortlich aber mit überzeugenden Leistungen beim Saisonstart zum Umdenken. Für die Champions League wurde er vom englischen Meister allerdings nicht nominiert.