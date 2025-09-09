Rodríguez vor 20-Millionen-Wechsel

Trotz des Interesses aus Europa zieht es Luciano Rodríguez vom AC Bahia, der zur City-Group gehört, für 20 Millionen Euro in die Wüste. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, trifft der 22-jährige Mittelstürmer noch heute in Saudi-Arabien ein, um seinen Medizincheck zu absolvieren und einen Vertrag beim Neom SC zu unterschreiben.

Dort könnte er künftig gemeinsam mit Alexandre Lacazette (34) auf Torejagd gehen. Aus Europa sollen unter anderem Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, Stade Rennes und die AS Monaco am Uruguayer interessiert gewesen sein.