West Ham vor Überraschungstransfer?

West Ham United könnte sich nach Schließung des Wechselfensters auf dem Markt der Vertragslosen bedienen und einen alten Bekannten zurückholen. ‚Sky Sports‘ berichtet von Gesprächen mit Lukasz Fabianski. Der 40-jährige Torhüter hatte die Hammers erst in diesem Sommer mit Ablauf seines Vertrags verlassen und ist seitdem ohne Klub.

Hintergrund ist, dass Wes Foderingham (34), Keeper Nummer drei der Londoner, am heutigen Dienstag nach Zypern zu Aris Limassol gewechselt ist. Fabianski war zwischen 2018 und 2025 in insgesamt 216 Partien für West Ham aufgelaufen. Das Trikot der polnischen Nationalmannschaft trug er 57 Mal, zuletzt im Oktober 2021.