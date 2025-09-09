Menü Suche
Premier League

Medizincheck: Onana fliegt in die Türkei

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Onana schaut ganz traurig @Maxppp

André Onana (29) steht unmittelbar vor dem Wechsel in die Türkei. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Torwart von Manchester United auf den Weg in Richtung Schwarzes Meer gemacht. Der Medizincheck ist gebucht, am Donnerstag soll die Leihe zu Trabzonspor offiziell vollzogen werden.

Der Süper Lig-Klub übernimmt das volle Gehalt des Keepers samt Bonuszahlungen, muss dafür aber keine Leihgebühr an die Red Devils entrichten. Der englische Rekordmeister hatte sich mit der Verpflichtung von Senne Lammens (23) auf der Torhüterposition neu aufgestellt und dafür 21 Millionen Euro an Royal Antwerpen überwiesen.

